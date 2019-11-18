ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تصفيات أمم أفريقيا 2021 .. موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
جانب من لقاء مصر
جانب من لقاء مصر وكينيا في برج العرب
Advertisements
ريهام بكير
يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره جزر القمر في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 ، اليوم الاثنين.

ويسعى الفراعنة للفوز، لامتصاص غضب الجماهير، بعد التعادل المخيب مع كينيا على ستاد برج العرب ، بعد أداء هزيل من اللاعبين في الملعب.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا 1-1 فيما حقق جزر القمر الفوز على توجو بهدف نظيف ، ليتصدر الأخير مجموعته برصيد 3 نقاط ، يليه مصر وكينيا برصيد نقطة لكل منهما ، ويتذيل المجموعة توجو بدون نقاط.

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة
يواجه منتخب مصر ، جزر القمر فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، اليوم الاثنين على ملعب الأخير ، وتذاع عبر قناة بي ان سبورت 1 بتعليق علي محمد علي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل لاعبي المنتخب إلى جزر القمر وكينيا

ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2021

5 أزمات تحاصر حسام البدري قبل مباراة مصر وجزر القمر

منتخب مصر بالزي التقليدي أمام جزر القمر غدا

ترشيحاتنا

دعاء في الصلاة من 26 كلمة داوم عليه رسول الله بين التشهد والتسليم

اخبار الفن.. صابرين تخلع الحجاب وتعلق : أمر شخصي .. سر بكاء حلا شيحة.. ورسالة شريهان لـ عادل إمام

مفاجأة للجماهير المصرية بشأن أسعار تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 عاما

بالروج الأحمر.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

واحد عرفي والتاني شرعي .. قصة صعيدية جمعت بين زوجين بالأقصر

تعليق صادم .. نجم الأهلي السابق: حسام البدري ليس لديه خبرة تدريب المنتخبات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير غانا بالقاهرة يؤازر المنتخب الأولمبي لبلاده بمأدبة عشاء .. صور

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. 40 صورة لزيارة مندوبي الوكالات الأجنبية لمجمع الأديان

رولز رويس كولينان تحصل على ارتفاع منخفض وعجلات ضخمة .. صور