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مرأة

طبيبة تكشف عن العناصر الغذائية الخاصة بصحة الأظافر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:33 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك عناصر غذائية تؤثر على الضوافر منها:

- الحليب ومشتقاته.

- اللحوم قليلة الدسم وهي مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والزنك وفيتامين ب 12.

- يعتبر البيض من مصادر للبروتين وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.

- ملحقات اللحوم مثل الكبد والتي تعتبر مصادر غنية بالحديد وفيتامين A الموجود في الخضار الاصفر والبرتقالي مثل الجزر وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك وفيتامين ب 7 وده موجود في الخضار وصفار البيض ومهم جدا للاظافر.
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