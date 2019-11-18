طبيبة تكشف عن العناصر الغذائية الخاصة بصحة الأظافر

قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك عناصر غذائية تؤثر على الضوافر منها:



- الحليب ومشتقاته.



- اللحوم قليلة الدسم وهي مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والزنك وفيتامين ب 12.



- يعتبر البيض من مصادر للبروتين وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.



- ملحقات اللحوم مثل الكبد والتي تعتبر مصادر غنية بالحديد وفيتامين A الموجود في الخضار الاصفر والبرتقالي مثل الجزر وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك وفيتامين ب 7 وده موجود في الخضار وصفار البيض ومهم جدا للاظافر.

