طبيبة تكشف عن العناصر الغذائية الخاصة بصحة الأظافر

قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك عناصر غذائية تؤثر على الضوافر منها:
- الحليب ومشتقاته.
- اللحوم قليلة الدسم وهي مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والزنك وفيتامين ب 12.
- يعتبر البيض من مصادر للبروتين وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.
- ملحقات اللحوم مثل الكبد والتي تعتبر مصادر غنية بالحديد وفيتامين A الموجود في الخضار الاصفر والبرتقالي مثل الجزر وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك وفيتامين ب 7 وده موجود في الخضار وصفار البيض ومهم جدا للاظافر.
- الحليب ومشتقاته.
- اللحوم قليلة الدسم وهي مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والزنك وفيتامين ب 12.
- يعتبر البيض من مصادر للبروتين وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.
- ملحقات اللحوم مثل الكبد والتي تعتبر مصادر غنية بالحديد وفيتامين A الموجود في الخضار الاصفر والبرتقالي مثل الجزر وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك وفيتامين ب 7 وده موجود في الخضار وصفار البيض ومهم جدا للاظافر.