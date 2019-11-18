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منوعات

تحت سقف واحد.. عائلة تحول منزلها قفصا لـ كوبرا بطول 18 قدما.. صور

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كثيرون مغرمون بتربية الحيوانات في منازلهم ليعيشون جنبًا إلى جنب، وتنتشر تربية القطط والكلاب في المنازل، ولكن هناك زوجين أتخذوا قرار بأن يتولوا مسئولية تربية ثعبان ضخم ويعيش معهم في نفس المنزل دون خوف.

فقد يعيش "ماركوس هوبز" وهو يبلغ من العمر 31 عامًا ، مع ولديه الصغيرين وزوجته وكذلك الثعبان البورمي الذي يبلغ طوله 18 قدمًا والمسمى Hexxie. والذي يتخذ من غرفة المعيشة مسكنًا، بجسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

ويتغذى "هيكسي" على الأرانب والغزلان الميت ، والعجول والماعز والخنازير التي يوفرها المزارعون المحليون، وقد أقدمت الأسرة على شراء Hexxie من متجر للحيوانات الأليفة قبل ثماني سنوات عندما كان بطول ثماني بوصات فقط.

منذ ذلك الوقت كبرت ليصبح وزنها 17 حجرًا وتحتاج إلى عدة أشخاص لرفعها، وبهذا الوزن يمكنها أن تضغط على الإنسان حتى الموت ، لكن ماركوس واثق من أنها لن تضربه أبدًا، ولكنه لا يتعامل معه عندما يكون أبناؤه البالغان من العمر أربعة أعوام وواحد في مكان قريب منها.


كما أنه يعتقد بأن ثعبانه قد يحصل على الرقم القياسي لأطول ثعبان بورمي في العالم، فكان أكبر قياس على الإطلاق هو 18.8 قدم ، لكن ماركوس يقول في المرة الأخيرة التي فحص فيها أن Hexxie كان بالفعل 18 قدمًا.

ويخشى "ماركوس" من تخديرها حتى تتوقف عن النمو.، قال ماركوس:"أعتقد أن الناس خائفون منهم لأنهم يعتقدون أنها ذاهبه إلى قتلهم ، لكن إذا جاء الناس ، يمكنني التحدث معهم طوال اليوم حول الثعابين لطمأنتهم.

وأضاف "ماركوس" أحرص على عدم أخرجها مع الأولاد من حولهم. سأفعل ذلك فقط أثناء وجودهم في السرير أو في غرفة أخرى. 'لا أعتقد أنه سيكون خطير تجاههم ولكن عليك استخدام الحس السليم وأنا مالك حيوان أليف مسؤول، كما يعيش Hexxie جنبا إلى جنب مع ثعبان آخر أصغر ، مونتي ، والكلب عائلة شيلوه ، من الاسكيمو.
تحت سقف واحد.. عائلة تحول منزلها قفصا لـ كوبرا بطول 18 قدما.. صور
تحت سقف واحد.. عائلة تحول منزلها قفصا لـ كوبرا بطول 18 قدما.. صور
تحت سقف واحد.. عائلة تحول منزلها قفصا لـ كوبرا بطول 18 قدما.. صور
تحت سقف واحد.. عائلة تحول منزلها قفصا لـ كوبرا بطول 18 قدما.. صور
تحت سقف واحد.. عائلة تحول منزلها قفصا لـ كوبرا بطول 18 قدما.. صور
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