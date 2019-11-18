وصفة سحرية مجربه للتخلص من جير الأسنان في دقائق

تعتبر جير الأسنان من مشاكل الأسنان المزعجة والتي تنتج من تراكم بقايا الطعام بين الأسنان واللثة، مما يؤدي إلى ظهور بقع صفراء، ويمكن التخلص من جير الأسنان بطرق طبيعية، وسهة ورخيصة.



وعرض موقع "step to health" وصفة رخيصة ومُجربة للتخلص من جير الأسنان وهي:



- 1/2كوب زيت جوز الهند

- 3 ملاعق بيكربوناتو

- 20 قطرة من أحد الزيوت العطرية (الليمون أو النعناع).



وضعيها على أسناك لمدة تتراوح بين 5 أو 10 دقائق، ومن ثم قومي بالمضمضة.