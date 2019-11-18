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رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد.. نجم الأهلي: البدري ليس لديه خبرة في تدريب المنتخبات

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
حسام البدري المدير
حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

تعليق صادم .. نجم الأهلي السابق: حسام البدري ليس لديه خبرة تدريب المنتخبات
يرى أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ليس لديه خبرة تدريب منتخبات، هو مدرب مميز وجيد جدًا ، وكنت أراه اكثر المرشحين استحقاقا لفرصة تدريب المنتخب، لكن خبرة المنتخب غير النادي.

مفاجأة للجماهير المصرية بشأن أسعار تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 عاما
كشف عمرو البرتقالى رئيس لجنة التذاكر ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر، عن حقيقة اجراء اللجنة تعديلات على أسعار تذاكر البطولة فى الدور الثاني.

أحمد بلال: رمضان صبحي الأفضل في أمم أفريقيا.. وصلاح محسن يحتاج لتقييم نفسه
أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي الأفضل في أمم إفريقيا تحت 23 سنة حتى الآن ، وأداء صلاح محسن غير مرضي تمامًا، يملك إمكانيات لكنه لم يظهرها.

المنافس المجهول بـ21 محترفا .. تعرف على منتخب جزر القمر قبل مواجهة مصر
يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم ، نظيره جزر القمر اليوم الاثنين ، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون ، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ربيع ياسين يكشف موقفه من رفض النجوم انضمام لاعبه لمنتخب الشباب
كشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، موقفه من رفض نادي النجوم انضمام لاعبه محمود صابر لصفوف الفراعنة في دورة شمال أفريقيا.

مصر ضد جنوب أفريقيا تحت 23 عاما .. تعرف على مصير أكرم توفيق
تأكد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، من جاهزية أكرم توفيق لاعب وسط شباب الفراعنة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى ركبة الساق الأيمن، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء السبت على ملعب بتروسبورت.

أمير مرتضى يحسم الجدل حول رحيل نجم الزمالك والمنتخب الأوليمبي
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الزمالك عن مصير مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
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تعليق صادم .. نجم الأهلي السابق: حسام البدري ليس لديه خبرة تدريب المنتخبات

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