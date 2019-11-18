أخبار الفن .. صابرين تبكي على الهواء بعد خلع الحجاب.. إيمان العاصي تثير الجدل بصورة جريئة.. وهنيدى يهنئ مجدي يعقوب بعيد ميلاده

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
بصحبة زوجها.. شاهد لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورا جديدة لها تجمعها بزوجها لاعب الكرة عبد المنصف، عبر قصتها على حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ملك القلوب.. محمد هنيدى يهنئ مجدي يعقوب بعيد ميلاده الـ 84
هنأ الفنان محمد هنيدى الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب بعيد ميلاده الـ84 الذى وافق أول أمس.
صابرين: إيه ذنب ولادي يتشتموا من ناس معندهمش دين ولا أخلاق
تعرضت الفنانة صابرين، إلى هجوم شديد بعد إعلانها خلع الحجاب، حيث تلقت العديد من التعليقات المسيئة على الصورة التي نشرتها لنفسها بدون حجاب.
أنا مقسومة نصين .. سر بكاء صابرين على الهواء بعد خلع الحجاب.. فيديو
لاقت الفنانة صابرين، هجوما كبيرا جدًا فور نشرها صورة لها بدون حجاب عبر حساباتها الرسمية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
إيمان العاصي تثير الجدل بصورة جريئة .. شاهد
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة لها خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الانستجرام"، وهي داخل "ياخت"، وترتدي ملابس جريئة.
بإطلالة جذابة.. إليسا تتألق في أحدث ظهور.. شاهد
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
بصحبة زوجها.. شاهد لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورا جديدة لها تجمعها بزوجها لاعب الكرة عبد المنصف، عبر قصتها على حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ملك القلوب.. محمد هنيدى يهنئ مجدي يعقوب بعيد ميلاده الـ 84
هنأ الفنان محمد هنيدى الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب بعيد ميلاده الـ84 الذى وافق أول أمس.
صابرين: إيه ذنب ولادي يتشتموا من ناس معندهمش دين ولا أخلاق
تعرضت الفنانة صابرين، إلى هجوم شديد بعد إعلانها خلع الحجاب، حيث تلقت العديد من التعليقات المسيئة على الصورة التي نشرتها لنفسها بدون حجاب.
أنا مقسومة نصين .. سر بكاء صابرين على الهواء بعد خلع الحجاب.. فيديو
لاقت الفنانة صابرين، هجوما كبيرا جدًا فور نشرها صورة لها بدون حجاب عبر حساباتها الرسمية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
إيمان العاصي تثير الجدل بصورة جريئة .. شاهد
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة لها خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الانستجرام"، وهي داخل "ياخت"، وترتدي ملابس جريئة.
بإطلالة جذابة.. إليسا تتألق في أحدث ظهور.. شاهد
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".