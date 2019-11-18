بين الغرابة والأناقة.. في عيد ميلادها شاهد.. إطلالات أثارت الجدل لـ منى زكي

يصادف اليوم 18 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة منى زكى التى أكملت عامها ال43، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم فى العمر و لازالت تحافظ على رونقها و جمالها.



وأثارت الفنانة منى زكي، فى الكثير من الأحيان بعض الجدل حول الإطلالات التى تظهر بها سواء فى المهرجانات و المناسبات العامة أو فى جلسات التصوير التى تخضع لها، فتتمتع منى زكى بذوق وإستايل خاص يميزها عن غيرها من النجمات و يجعلها محط أنظار العديد.



تفضل منى زكى فى بعض الأوقات أن تخرج عن المألوف و التقليدى، ولكن على الرغم من ذلك تظهر فى أوقات أخرى بأزياء أنيقة وراقية، لذلك تجمع إطلالات منى زكى بين الغرابة و الأناقة.







