إطلاق نار على تجمع عائلي داخل فناء منزل بكاليفورنيا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية عن وقوع حادث إطلاق نار داخل فناء خلفي لمنزل بكاليفورنيا، دون تحديد هوية المنفذ.



وقالت الشرطة إنه تم إطلاق النار على 9 أشخاص، غالبيتهم من عائلة واحدة وبعض الأصدقاء، عقب فتح مجهولين النار عليهم.



ولم تعلن السلطات الأمريكية أعداد المصابين والقتلى.



وقال مسئول بشرطة الولاية وفق ما نقلته شبكة إن بي سي نيوز إن لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في إطلاق النار.



وأضاف أن الحادث وقع أثناء مشاهدة أفراد عائلة وأصدقائهم مباراة كرة قدم في الفناء الخلفي عندما تسلل شخص أو أكثر وبدأوا في إطلاق النار عليهم.



