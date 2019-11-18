خبير اقتصادي: إفريقيا منجم الثروات البكر في العالم.. فيديو

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن قارة أفريقيا منجم الثروات البكر في العالم، وبها العديد من الكنوز التى لم تكتشف بعد وتعد سوقا واعدة لكل دول العالم، لافتًا إلى أن الاتحاد الأفريقي شهد قمم مع كل الدول الأوروبية الكبرى.





وأضاف سليمان، خلال حديثه بفضائية "إكسترا نيوز"، أن ألمانيا تنظر إلى أفريقيا بشكل خاص، من ناحيتين خاصة وأنها ترى أن حل مشاكل أوروبا فى موضوعى الإرهاب والهجرة غير الشرعية هو موضوع مهم للغاية للأمن القومى الأوروبى الذى تقوده ألمانيا.





وتابع أن التعاون الاقتصادى الألمانى الأفريقي مهم جدًا، حيث أن الحكومة الألمانية تحاول فتح آفاق لأسواقها فى كافة الدول النامية،لافتا إلى أن ألمانيا تعمل على مساعدة الدول الإفريقية ودعم الاقتصاد الإفريقي .



