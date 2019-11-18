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رياضة

بعثة الهلال السعودي تصل طوكيو استعدادا لـ نهائي دوري أبطال آسيا.. صور

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
جوميز
جوميز
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إسراء أشرف
وصلت بعثة فريق الهلال السعودي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، إلى العاصمة اليابانية "طوكيو"، بعد رحلة استغرقت 10 ساعات.

ويستعد الزعيم السعودي لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم الأحد المقبل، الموافق 24 نوفمبر الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقررت إدارة الهلال نقل معسكر الفريق الإعدادي في اليابان، من طوكيو إلى سايتاما قبل 48 ساعة من لقاء الإياب، نظرًا لتسهيل تنقل البعثة والاقتراب من ملعب المباراة.

وكان الهلال قد حقق الفوز بنتيجة 1-0 على الفريق الياباني، بالمباراة التي جمعت بين الفريقين، في العاصمة السعودية "الرياض" الأسبوع الماضي.
بعثة الهلال السعودي تصل طوكيو استعدادا لـ نهائي دوري أبطال آسيا.. صور
بعثة الهلال السعودي تصل طوكيو استعدادا لـ نهائي دوري أبطال آسيا.. صور
بعثة الهلال السعودي تصل طوكيو استعدادا لـ نهائي دوري أبطال آسيا.. صور
بعثة الهلال السعودي تصل طوكيو استعدادا لـ نهائي دوري أبطال آسيا.. صور
بعثة الهلال السعودي تصل طوكيو استعدادا لـ نهائي دوري أبطال آسيا.. صور
بعثة الهلال السعودي تصل طوكيو استعدادا لـ نهائي دوري أبطال آسيا.. صور
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