الرئيس الإيراني عن التظاهرات: أعمال شغب

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من الانفلات الأمني بالبلاد، ووصف الاحتجاجات الشعبية، المستمرة، بأنها "أعمال شغب"، في إدانة واضحة للمتظاهرين، وتعبير عن عدم مشروعية مطالبهم وفقا لرأي روحاني.





وفي كلمة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أكد روحاني أن بلاده تواجه مأزقا اقتصاديا، وأنه كان لديها ثلاث خيارات للتعامل مع الوضع، هي زيادة الضرائب أو صادرات النفط أو رفع أسعار البنزين.





وقال، بحسب بيان للرئاسة: "أصدرت توجيهات بدفع مساعدات مالية للمتضررين من رفع البنزين".





وتابع أن الاحتجاج من حق الشعب، "ولكن يجب الفصل بين التظاهر والشغب"، مشددا على ضرورة "عدم السماح بزعزعة استقرار إيران".





وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفادت وكالة "إيسنا" بأن البرلمان الإيراني طلب حضور الرئيس روحاني للاستجواب، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة التنفيذية.



