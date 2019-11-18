بنوك الأسئلة.. دورة تدريبية بكلية الآثار جامعة الفيوم

نظمت كلية الآثار بالتعاون مع مركز القياس والتقويم التابع لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، برنامج تدريبى بعنوان (بنوك الأسئلة)، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا لله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار، بحضور الدكتور حلمى البندارى مدير مركز تطوير نظم الامتحانات، والسادة مديرى وحدات نظم التقويم والطلاب بالكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

يأتى البرنامج التدريبى فى إطار نشر ثقافة نظم التقويم الحديثة وأعمال المراجعة والرصد الإلكترونى، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تفعيل وتطبيق هذه النظم على جميع القطاعات بكل الجامعات الحكومية اعتبارًا من العام الجامعى 2019 /2020.

وقد شارك فى البرنامج التدريبى 48 عضو هيئة تدريس من كليات (الآثار والطب والآداب والتربية النوعية) وقد قام بالتدريب الأستاذ الدكتور حامد خير الله الخبير بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى.