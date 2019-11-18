ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بنوك الأسئلة.. دورة تدريبية بكلية الآثار جامعة الفيوم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت كلية الآثار بالتعاون مع مركز القياس والتقويم التابع لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، برنامج تدريبى بعنوان (بنوك الأسئلة)، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا لله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار، بحضور الدكتور حلمى البندارى مدير مركز تطوير نظم الامتحانات، والسادة مديرى وحدات نظم التقويم والطلاب بالكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

يأتى البرنامج التدريبى فى إطار نشر ثقافة نظم التقويم الحديثة وأعمال المراجعة والرصد الإلكترونى، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تفعيل وتطبيق هذه النظم على جميع القطاعات بكل الجامعات الحكومية اعتبارًا من العام الجامعى 2019 /2020.

وقد شارك فى البرنامج التدريبى 48 عضو هيئة تدريس من كليات (الآثار والطب والآداب والتربية النوعية) وقد قام بالتدريب الأستاذ الدكتور حامد خير الله الخبير بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضرب مبرح من معلمة أمريكية لطالبة والشرطة تتدخل.. فيديو

لا زواج لمن دون الـ18.. هذا ما أوصت به هيئة حقوق الإنسان السعودية

سعودي يقتل طليقته خنقا في مكة

تعليم سوهاج تستبعد معلما لصفعه تلميذا بالصف الأول الإبتدائي.. صور

ترشيحاتنا

علي جمعة: من تخلع الحجاب لم تكفر.. ومن ترتديه وهي مجبرة لا تنال ثوابه

وصفة سحرية مجربه للتخلص من جير الأسنان في دقائق

شاهد.. ابنة أحمد عيد عبد الملك بتيشرت الزمالك

حكم قول الزوج لزوجته تحرمين علي لو فعلت كذا.. المفتى السابق يجيب

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد.. نجم الأهلي: البدري ليس لديه خبرة في تدريب المنتخبات

أسعار كيا سيراتو المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدرانه من المرايا.. مسرح عالمى فى السعودية يستقطب مشاهير العالم..تفاصيل

بالأحمر النارى.. نسرين طافش تستعرض أناقتها فى دبى

أسرع هايبر كار كهربائية في العالم .. الكشف رسميًا عن Aspark Owl.. صور