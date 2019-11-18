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رياضة

الهلال السعودي يصطحب أغذية وطباخا في رحلة طوكيو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:58 ص
كاريلو - كارلوس لاعبا
كاريلو - كارلوس لاعبا الهلال
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إسراء أشرف
قررت إدارة نادي الهلال السعودي، اصطحاب الطباخ الخاص بالفريق، إلى العاصمة اليابانية "طوكيو"، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة نادي الهلال قد اصطحبت طباخ الفريق، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية، من أجل توفير الوجبات الملائمة للاعبين، عكس الرحلات السابقة التي يعتمد فيها النادي على الوجبات المعدة من الفندق.

وكانت إدارة الهلال قد قررت نقل معسكر الفريق الإعدادي في اليابان، من طوكيو إلى سايتاما، نظرًا لتسهيل تنقل البعثة والاقتراب من ملعب المباراة.

وكان الهلال قد حقق الفوز بنتيجة 1-0 على الفريق الياباني، بالمباراة التي جمعت بين الفريقين، في العاصمة السعودية "الرياض" الأسبوع الماضي.
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