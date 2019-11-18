الجيش السوري ينجح في تحرير ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة

صرّح المتحدث باسم القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية، بوريس فوميتشيف، بأن الجيش السوري قد تمكن من تحرير ثاني أكبر محطة كهرومائية "تشرين".



وقال فوميتشيف: "تم تحرير المحطة بفضل جهود وشجاعة الشعب السوري... وهي توفر الكهرباء في محافظة حلب في الرقة، الناس يعملون هنا بهدوء، والمنطقة خالية من الإرهاب"، بحسب "سبوتنيك".



وأضاف: "من المقرر أن تبدأ الشرطة العسكرية الروسية، اليوم الاثنين، دوريات في هذه المنطقة الاستراتيجية.



جدير بالذكر أن محطة "تشرين" لتوليد الطاقة تم بناؤها بأيدي مهندسون روس وسوريون منذ حوالي 20 سنة على نهر الفرات، وعلى بعد 90 كم عن مدينة حلب، وتنتج المحطة نحو 630 ميجاوات.



وشهدت معظم المحافظات السورية تحسنا كبيرا وملحوظا خلال الشهر الأخير من حيث الإمداد بالتيار الكهربائي وصلت إلى 24 ساعة في أغلب المحافظات والمدن.



وكان متوسط الإمداد بالتيار الكهربائي، العام الماضي، يتراوح بين 3 قطع و3 وصل، وأحيانا 4 وصل و2 قطع، ولكن هذا العام كان المتوسط أفضل من كل الأعوام السابقة.