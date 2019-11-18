باحثة: ألمانيا تساعد الدول الأفريقية للحد من الهجرة.. فيديو

قالت شيماء أحمد، الباحثة في الشئون الأفريقية بالمركز المصرى للفكر: إن الزيارة المتبادلة بين الرئيس المصري " عبد الفتاح السيسي "والمستشارة الألمانية " أنجيلا ميركل " تعد الزيارة السابعة لألمانيا .





وأضافت شيماء أحمد فى حوارها ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " أن العام الذي تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى تقاطع معه عدد من الدول الأفريقية أو التجمعات والمنظمات الاقتصادية، وبالتالي شاهدنا مجموعة من قمة العشرين التي نشهدها حاليا فى أفريقيا.



وأشارت الباحثة في الشئون الأفريقي إلى أن مصر تمثل أفريقيا هذه السنة حوالي 8 مرات في لقاءات دولية مختلفة ، مؤكدة أن مصر لا تحرص على دعم الدولة الأفريقية فقط ، وإنما هى حريصة أيضا في اللقاءات الثنائية المصرية فدائما القارة الافريقية حاضره على الأجندة المصرية .



وأوضحت الباحثة في الشئون الأفريقي أن مصر تدعم التنمية الاقتصادية الأفريقية وخاصة مع إطلاق تجمع المنطقة الاقتصادية الحرة في أفريقيا فمصر داعمة للتنمية الاقتصادية والاندماج القارى فى أفريقيا.



وتابعت: أن من الأهمية دعم الدول في تعزيز اقتصاداتها وهى طريقة غير مباشرة، ونوهت أن ألمانيا تساعد الدول الأفريقية لتنمية نفسها كأحد الآليات للحد من اللجوء للهجرة إلى ألمانيا وغيرها ولا شك فإنها مصالح متبادلة وبالتالى فعلى الدول الأفريقية وضع الشروط للمستثمرين الأجانب.