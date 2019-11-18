‎الديمقراطي الكردستاني يحذر من الزج باسم البيشمركة فى احتجاجات العراق

حذَّر الحزب الديمقراطى الكردستانى؛ فى بيان له اليوم الاثنين، من محاولة الزج باسم قوات البيشمركة في أحداث الاحتجاجات التى يشهدها العراق منذ فترة، مؤكدا أن "قسما من الشعب يمارس حقه الدستوري بالتظاهر للمطالبة بواقع أفضل".



‎وجاء فى بيان الحزب "أن الديمقراطي الكردستاني، يحيي كل الجهود الشعبية السلمية بكافة القطاعات التي تجتمع في ساحات التظاهر، لكنه يلفت انتباه الأخوات والأخوة أصحاب هذا الحق الدستوري، للحذر من النفر الضال المضل الذي يرروج شائعات مسمومة بغية تهديد السلم الاجتماعي و سلامة الوطن، بزج اسم أخوتكم من البيشمركة في المسؤولية عن الحوادث التي رافقت التظاهرات".



‎وأكد البيان أن البيشمركة بتاريخها الوطني الطويل، كانت درعا لكل العراقيين، وقدمت الشهداء الأبرار ليبقى الشعب العراقي بكافة أطيافه في طليعة الشعوب الوثابة للحرية و التقدم، وهم جزء من منظومة الدفاع وأخوة لكم، وأبعد منالا من أن يتلطخ اسمها أو تتلطخ مسيرتها بما لا يرضي الضمير والوطن".



‎واختتم البيان بأن أعداء التلاحم الوطني يحاولون رمي الاتهامات كذبا و زورا، لحرف مسارات الأحداث بما يلبي مصالح مشبوهة، ونعاهدكم أن شعبنا و قواه ستكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث باللحمة الوطنية".



وقال شيركو حبيب مسئول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة؛ إن البعض يحاول تغيير مسار مطالب الجماهير في تحسين الخدمات والظروف المعيشية؛ إلى خلافات مشوهة لصور العلاقات بين أبناء العراق، لافتا إلى دور قوات بيشمركة كردستان منذ تشكيلها عام ١٩٦١ مع بداية ثورة أيلول؛ فى الدفاع عن حقوق جميع مكونات العراق وحدة و سلامة أراضيه.



وأضاف حبيب؛ أن الكثير من مكونات العراق التحقوا بقوات البيشمركة التى كان لها دور هام ورئيسي فى دحر إرهابي داعش وتحرير العديد من المدن كالموصل؛ وحماية كركوك و حتى العاصمة بغداد، مؤكدا أنها ستظل درعا حاميا للعراقيين كافة مهما شهدت البلاد من ظروف.