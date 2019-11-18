التفاصيل الكاملة لأحدث محمول لـ هواوي العالمية بمصر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابي الجديد HUAWEI Y9 S في السوق المصري ابتداء من يوم 21 إلى يوم 27 نوفمبر 2019، حيث يتوافر الهاتف للحجز المسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين، وتأتي حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين. يأتي هاتف HUAWEI Y9 S الجديد بسعر 4488 جنيهًا ومزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجا بيكسل والتي تأتي بزاوية تصوير واسعة وتعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي تزويده ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.



قال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "يعد السوق المصري من أكثر الأسواق الواعدة والتي تنمو بشكل سريع في المنطقة لذا نحن في هواوي نولي اهتمام كبيرًا في هذا السوق ونركز على فئة الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة لارتفاع الطلب عليها في مصر. كما اضاف: "لطالما استندت هواوي على الابتكار في تصميم منتجاتها فنحن ركزنا ابتكاراتنا بالأخص على سلسلة هواتفنا Y Series التي صُممت خصيصًا للشباب لتواكب استخداماتهم اليومية التي تتسم بالسرعة والذكاء وبسعر تنافسي يتناسب معهم. لذا قمنا بتقديم هواوي HUAWEI Y9 S للسوق المصري، حيث انه يقارب فئة الهواتف الرائدة في الإمكانيات والمزايا، بل انه يحتوي على مزايا لم تكن موجودة في الهواتف المتطورة."



وكشفت هواوي ايضًا عن ساعتها الذكية HUAWEI Band 4 التي تأتي بتصميم شبابي مبتكر وجديد وبشاشة ملونة. وتتمتع HUAWEI Band 4 بخاصية HUAWEI TruSleep™ 2.0 ومؤشر لقياس ضربات القلب كما انها تمثل مساعد شخصي في جميع المهام اليومية للمستخدمين.



ويعد HUAWEI Y9 S أحد هواتف سلسلة Y الشبابية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة وبسعر تنافسي يتناسب مع فئة عريض من المستخدمين الشباب. حيث يحتوي HUAWEI Y9 S على نظام كاميرا ثلاثية تدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأتي بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل ذات زاوية التصوير العريضة جدًا وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل لتطبيق تأثيرات عمق الصور. وتمتاز الكاميرا بخاصية التعرف على المشاهد المحيطة المدعّمة بالذكاء الاصطناعي لما يصل إلى 22 مشهد مختلف، بالإضافة إلى وضع التصوير الليلي Night Mode للحصول على لقطات مثالية في الإضاءة المنخفضة. كما سيتمكن المستخدمون من تسجيل مقاطع الفيديو بطيئة الحركة باستخدام خَيَار Slow-motion Super الذي يسجل 480 إطارًا في الثانية.



كما تم تزويد HUAWEI Y9 S بكاميرا سيلفي Auto Selfie Pop-up Camera مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 16 ميجا بكسل والتي تنبثق تلقائيًا عند تصوير السيلفي كما تتمتع الكاميرا بقدرة التعرف على المشاهد المحيطة لـ 8 فئات، حيث تتميز الكاميرا الأمامية بخصائص إضافية لتمنح المستخدمين صورة السيلفي المثالية لتشمل وضع التصوير الليلي Night Mode.



يأتي HUAWEI Y9 S مع ذاكرة 6 جيجابايت وبسعة تخزين 128 جيجابايت مما يسمح للتطبيقات والألعاب كثيفة الموارد لتشغيل بسلاسة. يعتمد الهاتف على معالج Kirin 710F للحفاظ على أداء سريع وسلس. كما زودت هواوي هاتفها الجديد بتقنية بصمة الإصبع في زر فتح وغلق الهاتف بالإضافة الي تزويده ببطارية عالية الكثافة بقدر 4000 ميلي أمبير التي توفر للمستخدمين أطول فترة ممكنة من الاستخدام.



جدير بالذكر أن هاتف HUAWEI Y9 S متوافر حاليًا للحجز المُسبق بداية من يوم 21 نوفمبر الي 27 نوفمبر في جميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين.