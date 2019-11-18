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منوعات

مع اقتراب الشتاء.. حيلة بسيطة ينصح بها الخبراء لتحريك السيارة في الطقس البارد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
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مريم صليب
في الشتاء كل شيء يلزم السكون، ليس الإنسان وحده هو من يشعر بالبرد ويفضل الهدوء والمكوث في المكان واحتساء شيء دافئ يدب داخله الحرارة للتحرك، أيضًا السيارات كالإنسان تحتاج إلى بعض الحرارة للتحرك.

ووفقا لما ورد في موقع "موقع "سي لايف" فإن الفكرة التقليدية التي يتبعها الكثير تقضي بضرورة تدفئة محرك السيارة قبل الانطلاق بها، حين يكون الجو باردا، إلا أن الخبراء يرفضون هذه "الأسطورة"، ويشددون على أن الأمر "مضيعة للوقت فقط".

كما أكد الخبراء أن "تدفئة المحرك" خرافة شائعة، كما أن هذه الخطوة غير مفيدة بالمرة، وللحفاظ على الوقود وتدفئة السيارة في آن واحد نصح معظم الشركات المصنّعة للسيارات بالقيادة بلطف بعد حوالي 30 ثانية من تشغيل المحرك؛ ما سيخفض استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات.
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