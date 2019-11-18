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ثقافة

القومي لثقافة الطفل يدشن أنشطة حديقة الفنون بالهرم لأول مرة .. صور

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
بدأ المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، احتفالاته بأعياد الطفولة، من خلال تقديم أنشطته الثقافية والفنية لطلبة المدارس فى محافظة الجيزة؛ وذلك باستخدام مقره بالهرم داخل مدينة الفنون لأول مرة، بغرض تعويد الطلاب على زيارة الأماكن الثقافية والفنية والاستفادة من الأنشطة المجانية التي تقدمها وزارة الثقافة.

وتضمن برنامج اليوم الأول ورش فنية متنوعة، وندوات علمية وأدبية، وورش حكى، وعروض الساحر واﻷراجوز، وعروض سينمائية.

وأكد ناصف أن برنامج حديقة الفنون بالهرم سوف يستمر في تقديم خدماته الثقافية والفنية للأطفال يومى اﻷحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 10صباحا الى 12ظهرا، وهي دعوة مفتوحة للمدارس وأولياء الأمور لإحضار أطفالهم والاستفادة من الأنشطة المجانية التي تهدف لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال بشكل علمي ومنظم.
القومي لثقافة الطفل يدشن أنشطة حديقة الفنون بالهرم لأول مرة .. صور
القومي لثقافة الطفل يدشن أنشطة حديقة الفنون بالهرم لأول مرة .. صور
القومي لثقافة الطفل يدشن أنشطة حديقة الفنون بالهرم لأول مرة .. صور
القومي لثقافة الطفل يدشن أنشطة حديقة الفنون بالهرم لأول مرة .. صور
القومي لثقافة الطفل يدشن أنشطة حديقة الفنون بالهرم لأول مرة .. صور
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