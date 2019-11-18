الشغل مش عيب.. فاطمة سيد من ورش الميكانيكا لمدربة قيادة السيارات منذ الثمانينيات

مهنة ذكورية في المقام الأول، مليئة بالصعوبات، لكنها استطاعت أن تعلم فاطمة تحمل المسئولية والاعتماد على النفس، فأرادت أن تتخلى عن اللعب كباقي الأطفال، وتبدأ حياتها بين جدران ورشة ميكانيكا بمنطقة وسط البلد حيث الأدوات وقطع الغيار والشحوم والزيوت، "حبيت فن الميكانيكا" كما وصفت فاطمة سيد.



دخلت عالم السيارات بكل أنواعه، كإصلاح السيارات، والتجارة في قطع الغيار، وحمل البضائع، وعاملة في إحدى محطات البنزين، "الشغل مش عيب" على حد قولها.



"اشتغلت وأنا عندي 12 سنة".. بدأت فاطمة سيد تروي عن بدايتها لـ"صدى البلد" عن مهنة الميكانيكا منذ الثمانينات والتي أفنت عمرها بالكامل بين ورش السيارات وقطع الغيار، "نزلت مع والدي محل السجاد عشان اساعده، والمحل جنب ورش ميكانيكي فـ لقيت نفسي بتشد ليهم وأسيب السجاد"، لم تكن تعلم أنها تصبح أشهر فتاة في مصر تمتهن مهنة للرجال فقط.



وقفت الطفلة بشعرها المنسدل تشاهد الأسطي بأعين مترقبة في ورشة الميكانيكا تلاحظ ماذا يفعل، وبخطوات متأنية بدأت تدخل الورشة لأخيها فإنه كان عاملًا بها، "الأسطى ندهني وقالي تعالي ساعديني في الأدوات، فـ بقيت اساعدة من ناحية، ومن ناحية تانية أتعلم هو بيعمل أيه"، وبالرغم من أن الشقيقان يعملان في ورشة واحدة الا ان أخيها تنازل عن تلك المهنة لعدم شغفه لها على حد قولها واستمرت في العمل بدلًا عنه.



أخذت فاطمة تتنقل بين جدران الورش الميكانيكية حتى تستفيد من أهل المهنة، وتتسائل عن كل ما يخص السيارات وقطع الغيار، حتى تمكنت من حمل الأدوات بيديها الصغيرتين وبدأت في العمل والتصليح تحت عين المراقبة، لتبهر الجميع بمهارتها.



وبعد مرور 6 أعوام بدأت الفتاة تبحث عن عالم آخر في السيارات وأرادت ان تتقن السواقة، "اتعلمت السواقة واشتغلت عند سيدة فرنسية لتوصيلها المشاوير" عملت لدى السيدة لمدة عام كامل ثم تنقلت بين العائلات الكبيرة بجنسيات مختلفة، وتركت السواقة لتعود من جديد لورش الميكانيكا.



كلما تركت الورشة كانت تتهافت ان تعود للعمل مرة أخرى هكذا كان حال فاطمة، فعادت من جديد تعمل في ورشة ميكانيكا لمدة 3 أعوام ثم تنقلت إلى العمل في بنزينة مسئولة قسم الردياتير، وبالرغم من تنقلاتها الكثيرة الا انها أصبح لها خبرة في المجال بشهادة رؤسائها.



تخلت الفتاة عن ملابس الملونة والاكسسوارات بالرغم من صغر سنها عند بداية عملها وفضلت ارتداء الأفرول، إلا أن هذا الأمر تعرضها للكثير من المضايقات التي عكرت صفوها، فنصحها أحد الأسطوات بأن ترتدي "حلق" في الأذن للدلالة على انها فتاة.



سنة الحياة أرادت ان توقف فاطمة عن العمل سنوات عديدة، "تزوجت وانا عندي 17 سنة وخلفت 4 بنات وولد" وزوجي وأولادي يدعموني دومًا ويفتخرون أنني ميكانيكية"، وجلست أعواما كثيرة حتى عدت للعمل كمدربة قيادة سيارات.



وبالرغم من طول مشوارها في العمل بعالم السيارات إلا أنها لا تمتلك ورشة خاصة بها أو سيارة لتعليم القيادة، تركت السيدة فاطمة العمل لعدم قدرتها بسبب الحالة الصحية إلا أنها لديها شغفا لنقل خبراتها لطلاب الهندسة أو تعليم الشباب فن الميكانيكا في إحدى الورش، وتابعت "لو حد طلبني ادرب العمال في ورشته الخاصة هوافق".