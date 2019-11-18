سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق بمدينة سفاجا

تشهد مدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق الآن، تصحبها تكاثر السحب والغيوم.



ومن جانبها وجهت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، عددا من اللجان للمرور على جميع مناطق سقوط الأمطار التي تشهدها المدينة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع رفع درجة الاستعدادات لمجابهة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.



وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن احتمالية سقوط الأمطار اليوم الاثنين على بعض مدن المحافظة طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ورفعت محافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبها أكدت يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، على جميع رؤساء المدن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية مع تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الطقس.

