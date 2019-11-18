بعد غياب 16 عاما .. البرازيل تتوج بلقب كأس العالم للناشئين

حصد المنتخب البرازيلى لقب كأس العالم للناشئين " 17 عاما " بعد أن نجح فى الفوز على المكسيك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب (بيزيراو) بمدينة جاما البرازيلية.



وافتتح المنتخب المكسيكي، الأهداف فى المباراة في الدقيقة 66 عن طريق بريان جونزاليس بعد أن ارتقى لعرضية من الجانب الأيسر وحول الكرة برأسية رائعة في شباك "السيليساو".



لم يستسلم لاعبو المنتخب البرازيلي لهذا التقدم وحاولوا باستماتة من أجل العودة في النتيجة وهو ما تحقق لهم في الدقيقة 81 بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لهم بمساعدة من تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لينفذها كايو جورجي بنجاح داخل الشباك.



وفي الوقت الذي كان يستعد فيه الجميع للذهاب إلى ركلات الترجيح، كان للازارو فينيسيوس ماركيس رأي آخر بتسجيل هدف التتويج القاتل للبرازيل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.



وبهذه النتيجة يقف "السيليساو" على منصات التتويج في البطولة بعد غياب 16 عامًا وتحديدًا منذ نسخة 2003 عندما توج على حساب إسبانيا بهدف نظيف.



ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 ألقاب في البطولة بعد أعوام (1997 و1999 و2003)، ليحافظ على موقعه في المركز الثاني خلف منتخب نيجيريا الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات (1985 و1993 و2007 و2013 و2015).