هيثم شاكر يدعم حملة أنت أقوى من المخدرات في جامعات مصر

وقع اختيار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على النجم هيثم شاكر، ليكون داعما لحملة أنت أقوى من المخدرات التي أطلقها الصندوق بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي هدفها نشر التوعية في 8 جامعات مصرية والتي ستبدأ من يوم 25 نوفمبر في جامعة حلوان تليها جامعة عين شمس والقاهرة والإسكندرية.. وغيرها.





والنجم هيثم شاكر تم تكريمه بعد إحياء حفل كبير بنادي الزهور من قبل صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي لدعمه للحملة.





وحقق ألبوم معرفة قديمة منذ انطلاقه نجاح كبير حيث تصدر ترند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول في موقع iTunes ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، و تضمن ترند يوتيوب 7 أغاني من الألبوم.





ويأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالهم مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة.





ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.



