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رياضة

منتخب مصر لكرة القدم النسائية يواصل استعداداته لـ تصفيات إفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:50 م
منتخب مصر لكرة القدم
منتخب مصر لكرة القدم النسائية
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يسرى غازى
يواصل منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة تدريباته خلال المعسكر المفتوح ضمن خطة إعداد الفريق لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.

وانطلق معسكر المنتخب أمس الأحد بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد ويختتم المعسكر غدا، الثلاثاء.

وتقام التدريبات على الملعب الفرعي باستاد القاهرة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفى منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام سليمان مخطط الأحمال ووليد منظور طبيب الفريق وهناء المهيري اخصائي التغذية.

وبدأ المران بالتدريبات البدنية والمرونة والرشاقة تحت إشراف عصام سليمان من اجل رفع اللياقة البدنية للاعبات، كما ركز حسين عبد اللطيف على بعض الجوانب الفنية خاصة المهارة الفردية في إنهاء الهجمات والتحركات الفردية بالكرة لتنمية مهارات اللاعبات.

كما خضعن ثلاثي حراسة المرمي فرح سمير وحبيبة خالد وإلهام هاني لتدريبات قوية تحت إشراف باسم خيرت، وكيفية التعامل مع الكرات المباشرة من داخل منطقة الجزاء والتحركات السريعة.

واختتم المران بتقسيمة بين اللاعبات أوقفها عبد اللطيف أكثر من مرة من أجل علاج بعض الأخطاء وإعطاء تعليماته للاعبات لتنفيذ طريقة اللعب المطلوبة.

من ناحية أخرى يواصل الجهاز الإداري بقيادة رحاب ممدوح وميريت سعيد عمل الإجراءات المطلوبة الخاصة بالمشاركة في بطولة شمال إفريقيا الودية بالجزائر تحت 21 سنة، المقرر لها 20 ديسمبر القادم، حيث تجرى الدكتورة سحر عبدالحق المشرف علي الكرة النسائية اتصالاتها لبحث متطلبات المنتخب قبل التوجه للجزائر للمشاركة في البطولة.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاعتماد على لاعبات منتخب مصر تحت 20 سنة، للمشاركة في البطولة وعدم الاستعانة بلاعبات من خارج المنتخب في سنة الـ 21 سنة، خاصة وأن البطولة تضم منتخبات شمال إفريقيا تحت 21 سنة.

من جانبها قالت فايزة حيدر المدرب المساعد إن مستوى الفريق في ارتفاع مستمر، خاصة في ظل نجاح الدكتورة سحر عبد الحق المشرف على الكرة النسائية في توفير المعسكرات المطلوبة بشكل أسبوعي لرفع كفاءة اللاعبات الفنية والبدنية وهو ما ظهر في المباراة الودية الماضية أمام مركز شباب الأميرية والتي انتهت بالتعادل 2/2

فيما أبدى باسم خيرت مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة سعادته بمستوى حارسات المرمى فرح سمير وحبيبة خالد والهام هاني، مشيرا الى أن المستوى في ارتفاع مستمر خاصة فرح سمير، حيث وصلت لمستوى عال بعد سلسلة المعسكرات المتتالية الفترة الأخيرة.

وقال خيرت إن البداية لفرح سمير في المباراة الودية أمام مركز شباب الأميرية ASK، والتي انتهت بالتعادل 2/2 كانت مقنعة، وأن هناك بعض الأخطاء يعمل على علاجها.
منتخب مصر لكرة القدم النسائية يواصل استعداداته لـ تصفيات إفريقيا
منتخب مصر لكرة القدم النسائية يواصل استعداداته لـ تصفيات إفريقيا
منتخب مصر لكرة القدم النسائية يواصل استعداداته لـ تصفيات إفريقيا
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