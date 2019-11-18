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محافظات

بقطع المرافق والشمع الاحمر.. غلق 17 مركزا للدروس الخصوصية بالجيزة | شاهد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:51 م
صدى البلد
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محمد الصاحى

أغلقت محافظة الجيزة 17 سنتر للدروس الخصوصية واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء جنوب الجيزة والدقى والعجوزة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وذلك فى إطار الإجراءات الرادعة التى إتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحها مرة آخرى مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية مؤكدًا محاسبة المقصرين فى عمليات الغلق.

واوضح محافظ الجيزة أن السناتر التى تم غلقها شملت 6 سناتر تعليمية بحى جنوب الجيزة هم نوبل وسلسبيل والتوحيد والخطيب وسمارت والسنتر التعليميى بجزيرة الدهب وإعادة إغلاق سنتر سكيلز الواقع بشارع حسين واصف بحى الدقى وسنتر تعليمى بقطاع أرض اللواء وأخر بالعقار 29 شارع غزة بالمهندسين بحى العجوزة وسناتر القمة والرباب والبيومى بحى الهرم وسناتر ستارز والتفوق والنخبة والأستاذ بحى بولاق الدكرور وسنتر المصطفى بشارع الملك فيصل بحى العمرانية .

وناشد محافظ الجيزة الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ليتم فورًا غلقه وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله مؤكدًا على وجود العديد من المراكز التي بها محاضرين غير مؤهلين تربويًا والغرض الأساسى منها تحقيق أرباح مادية على حساب العملية التعليمية.

وأوضح راشد أن الأيام المقبلة تشهد حملات غلق موسعة للمراكز موضحًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الإستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.
بقطع المرافق والشمع الاحمر.. غلق 17 مركزا للدروس الخصوصية بالجيزة | شاهد
بقطع المرافق والشمع الاحمر.. غلق 17 مركزا للدروس الخصوصية بالجيزة | شاهد
بقطع المرافق والشمع الاحمر.. غلق 17 مركزا للدروس الخصوصية بالجيزة | شاهد
بقطع المرافق والشمع الاحمر.. غلق 17 مركزا للدروس الخصوصية بالجيزة | شاهد
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