مفاجأة.. قائمة المنقولات موجودة منذ الحضارة المصرية القديمة..فيديو

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن المرأة في مصر القديمة عملت في القضاء مثل الرجال لأول مرة فى التاريخ، وهو ما يؤكد رقي المجتمع المصري، وكيف كان يقدر المرأة، لافتًا إلى أن المرأة في المجتمع المصري القديم كان لها قائمة بالمنقولات.



وأشار بدران، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن المرأة المصرية القديمة امتازت برشاقة القوام، وكانت ترتدي أفضل الملابس، مضيفًا أن الأسرة في مصر القديمة كانت قوية جدا، وكانت النواة الأولى لمجتمع قوي.



وأضاف أنه كان هناك قوانين تنظم حق المرأة عند الطلاق في مصر القديمة، حيث كان للمرأة في مصر القديمة تضع شروط عند الزواج، وإذا لم يلتزم بالشروط يؤدي ذلك إلى بطلان الزواج.

