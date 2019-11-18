حسين هريدي: الشراكة مع الشركات الأفريقية لصالح الأمن والاستقرار الأوروبي .. فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مبادرة الشراكة بين الاتحاد الافريقي ومجموعة العشرين مبادرة تبنتها الحكومة الألمانية في 2017، والاعتقاد الراسخ عند الاتحاد الأوروبي إن الدخول في شراكة اقتصادية وأمنية واستثمارية مع الدول الافريقية لصالح الأمن والاستقرار في أوروبا.



وأضاف السفير حسين هريدي، من خلال حواره في برنامج"صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2، أن الاجتماع بين دول إفريقيا ومجموعة العشرين هو في إطار تلك المبادرة، ولم يتوقف الاتحاد الافريقي على الشركات مع الاتحاد الاوروبي وانما عقد اتفاقيات وشراكات مع معظم الدول الصناعية.



وتابع السفير حسين هريدي، أن الدول الافريقية لديها خطة تعرف بخطة التنمية المستدامة في اجندة 2063، وهي تتضمن مجموعة من الأهداف التنموية، البعض من هذه الأهداف هو القضاء على الفقر، وتمكين المرأة، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل للشباب.



واكد السفير حسين هريدي، أن هذه الشراكات تصب في مصلحة الطرفين، ومن المحاور التي ركز عليها الرئيس السيسي عند توليه رئاسة الاتحاد الافريقي، هو محور تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية والدول الكبرى، وان هذه الشراكات ستجعل هناك ازدهار في مستقبل إفريقيا.

