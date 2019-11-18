دبلوماسى: أفريقيا تواجه مشكلاتها بمعايير مبنية على التنمية .. فيديو

قال السفير محمد حجازى، مساعد وزيرة الخارجية الأسبق، إن ألمانيا تسعى من خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين وأفريقيا، للحلول الاقتصادية والاستثمارية من خلال الدمج بين رجال الأعمال للاستثمار الخاص، بين أوروبا و جامعة العشرين صاحبه اقتصاديات العالم لافريقيا.



وأضاف السفير محمد حجازى عبر الهاتف من خلال فضائية " اكسترا نيوز "، أن أفريقيا تواجه مشكلات القارة بمعايير مبنية على التنمية مثل التطرف وانتشار الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



وأشار مساعد وزيرة الخارجية الأسبق، إلى أن دول الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر أعضاء فى المؤتمر وما يمثله الرئيس عبد الفتاح السيسى هو لسان حال افريقيا ، واوضح أنه امر هام جدا فى مثل هذه المحافل .



وأكد مساعد وزيرة الخارجية الأسبق، أن ألمانيا شأنها الدول الأوروبية ، لافتا إلى أن المواجهة تكون تنموية قبل مواجهة الهجرة غير الشرعية حتى يمكن تمكين الأفارقة من النجاح والابتعاد عن مظاهر التطرف والعنف والإرهاب.



وتابع : أن العالم كله أصبح مدركا أن معالجة مشاكل القارة لابد أن تكون معالجة تنموية مشيرًا إلى أن شركة مصر مع ألمانيا يمكن من خلال رؤية الطاقة الجديدة والبنية التحتية التي يتبناها المؤتمر .