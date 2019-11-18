حق الشعب.. بدء تجهيز قرارات الإزالة للمتعدين على أراضي الدولة بالإسكندرية





جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري لمتابعة ملف تقنين أوضاع المتعدين على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الأحياء.



وشدد المحافظ علي ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.



وأشار "قنصوة"، إلى أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب.