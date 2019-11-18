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تكنولوجيا

خدعة ذكية لـ تمكين وضع الـ Dark Mode على WhatsApp Web

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:01 م
واتساب
واتساب
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آية جمعة
يعد الوضع المظلم أو كما يطلق عليه البعض الـ دارك مود أحد ميزات واتساب WhatsApp الأكثر شيوعًا منذ فترة.

فبينما ينتظر الأشخاص وضع الـ دارك مود على إصدار التطبيق، كان هناك سؤال حول ما إذا كان واتساب سيصدر أيضًا الوضع المظلم في إصدار الويب من التطبيق أم لا.

ولسوء الحظ، لا يعرف أي شخص حتى الآن ما إذا كان سيتم إصدار وضع الـ دارك مود على واتساب ويب WhatsApp Web أم لا ومع ذلك، هناك حل بديل يتيح للمستخدمين استخدام هذا الوضع على واتساب ويب WhatsApp Web، وإذا كنت تتساءل عن كيفية القيام بذلك. اتبع هذه الخطوات البسيطة لتمكين الوضع المظلم على WhatsApp Web، وفقًا لموقع "جداجيتس ناو" التقني.

المتطلبات المسبقة:
1. أحدث إصدار من متصفح جوجل كروم Google Chrome أو متصفح موزيلا فايرفوكس Mozilla Firefox حيث أن الميزة المطلوبة متوفرة فقط على هذين المستعرضين.
2. إضافة Stylus

كيفية تحميل إضافة Stylus
- افتح Google Chrome أو Mozilla Firefox
- توجه إلى متصفح الإضافات وابحث عن Stylus
- تثبيت الإضافة

كيفية تمكين وضع الظلام على واتساب ويب
1. بعد تثبيت الإَاضافة على المستعرض ، انقر فوقها للفتح ، وبعدها ابدأ في العثور على سمة داكنة لـ WhatsApp Web

2.الآن ، افتح WhatsApp Web في علامة تبويب جديدة

3. من نافذة Stylus المنبثقة ، انقر على رابط Find Styles

4. سوف يعرض بعد ذلك جميع السمات المتاحة ل WhatsApp Web

5. اختر سمة داكنة من القائمة وانقر عليها للتقديم

6. بمجرد اختيار السمة ، سيتحول واتساب ويب إلى اللون الداكن

ونوه الموقع التقني بأن Stylus هي ملحق إضافي من طرف ثالث لمتصفح Chrome و Firefox لذا لن يتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر يحدث للنظام بسبب امتداد Stylus.
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