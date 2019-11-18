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تعليم

رىيس جامعة عين شمس: معرض دكان الفرحة يضم ربع مليون قطعة ملابس

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:22 م
صدى البلد
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كريم ناصر
افتتح منذ قليل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر معرض دكان الفرحة بجامعة عين شمس.

وصرح الدكتور محمود المتينى ل صدى البلد أن المعرض يضم ربع مليون قطعة ملابس تم جمعها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبنك الكساء المصرى، وأن كل طالب من حقه أكثر من قطعة ملابس.

وأشار إلى أن الملابس يمكن أن تكفى أكثر من ١٠ آلاف طالب موضحا أن المعرض أهم أهدافه إدخال الفرحة إلى قلوب الطلاب خاصة طلاب المدن الجامعية لأنهم مغتربون بعيدون عن أهلهم.
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