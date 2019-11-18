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تعليم

وفد من هيئة جودة التعليم يزور مدارس العريش

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
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ياسمين بدوي
استقبلت الدكتوره يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد صباح اليوم بمقر اقامتها بمدينة العريش السيد اللواء هشام الخولي نائب محافظة شمال سيناء ، والأستاذ عبد العزيز عطية وكل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، وذلك في مستهل زيارتها والوفد المرافق لها لخمس عشرة مدرسة بالعريش وضواحيها للوقوف على جاهزية المدارس المتقدمة للاعتماد والأخرى سارية الاعتماد .

يرافق رئيسة الهيئة في زيارتها الدكتوره اسماء مصطفى نائب رئيس هيئة الجودة والاعماد وأكثر من أربعين مراجعا ومدربا في كل مجالات الاعتماد والجودة .

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد بأن هذه الزيارة لمدارس شمال سيناء تعتبر تجسيدا حيا للأمن والاستقرار في هذه المنطقة ولقدرة الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دحر الارهاب واستئصاله من جذوره .. وأضافت عيد أن زيارة المدارس اليوم منحتنا فرصة للالتقاء بالطلاب أبناء العريش وكذلك بهيئات التدريس والعاملين ، بما يعكس الحياة الطبيعية الآمنة والهادئة والانتظام المشرف للعملية التعليمية . وأشارت يوهانسن عيد الى أن مستوى المدارس التي كان لنا شرف زيارتها يؤكد أن الاستقرار والأمن بشمال سيناء يمثلان القاعدة التي تقوم عليها الحياة هنا بشكل طبيعي بما في ذلك العملية التعليمية ومخرجاتها .

من جانبها صرحت الدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم ماقبل الجامعي أن المستوى الذي وقفنا عليه للمدارس التي قمنا بزيارتها مشرف بكل المعايير ويؤكد أن الجهود التي تبذلها كل مؤسسات الدولة للارتقاء بالتعليم والتنمية الشاملة تؤتي ثمارها كل يوم . وأضافت أن زيارتنا اليوم لمدارس العريش تعتبر هي الأبرز بين كثير من الزيارات في محافظات أخرى لأنها أكدت لنا أن كل مدينة على حدود مصر هي عاصمة للدولة المصرية .

وكان وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قد بدأ زيارته للمؤسسات التعليمية بشمال سيناء صباح اليوم بتفقد المدارس المستهدفة من الزيارة ، والالتقاء بالمعلمين والطلاب وحضور كافة الأنشطة التعليمية بهذه المدارس .. ويقوم فريق المراجعين التابع لهيئة الجودة والاعتماد بالوقوف على توفر كافة المعايير المؤهلة للاعتماد بالمدارس سواء المعتمده من قبل أو المتقدمة للاعتماد .
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