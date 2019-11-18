ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سفير الولايات المتحدة : نبحث دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:24 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد جوناثون كوهين السفير الأمريكي الجديد في القاهرة، أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم العلاقات المشتركة بين مصر وأمريكا، لافتا إلى أن أمريكا مستمرة في بحث آليات دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر.

وأضاف كوهين، في كلمته خلال منتدى مستقبل الرخاء بين مصر والولايات، الذي تعقده غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي اليوم أنه بدأ عمله في مصر، أمس، لذا من الصعب الحديث كثيرًا عن أي تفاصيل الآن، لكن مصر شريك مهما في المنطقة للولايات المتحدة.

وأكد: "نحن مستمرون في تعزيز وتوطيد العلاقات المشتركة، ومن الجيد أن أبدأ عملي بالقاهرة تزامنا مع إطلاق حوار موسع بين البلدين من أجل تعزيز الاستثمار والتجارة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير واشنطن بالقاهرة جوناثان كوهين يقدم أوراق اعتماده للخارجية

أول ظهور لـ سفير الولايات المتحدة الجديد بـ القاهرة

حاصل على منحة إسرائيلية.. كل ما تريد معرفته عن السفير الأمريكي الجديد في مصر

مسئول أمريكي: السوق المصري وجهة متميزة لرؤوس الأموال الأمريكية

الملا أمام المنتدى المصرى الامريكى: نجحنا في جذب كبرى الشركات للاستثمار بالقاهرة

الغرفة الأمريكية: حان الوقت لعقد اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن

ترشيحاتنا

أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما.. تفاصيل

الأرصاد تحذر .. أمطار وشبورة كثيفة في هذه الأماكن

شوكولاته لمواجهة رهبة الامتحان | دكتورة في قنا ترفع معنويات طلابها .. شاهد

بإطلالة شبابية .. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مبهجة وعاشقة للموضة.. صور تكشف إطلالات نسرين إمام فى عيد ميلادها

عروس تقيم حفل زفافها في المستشفى قبل وفاة العريس بـ 4 أيام.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه الصرف الصحى تغرق فصلا وفناء مدرسة بقليوب.. صور

رقصت به مع جون ترافولتا.. عرض فستان الأميرة ديانا في البيت الأبيض بسعر خرافي

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة وايت صوص بالمشروم وشوربة طماطم