سفير الولايات المتحدة : نبحث دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر

أكد جوناثون كوهين السفير الأمريكي الجديد في القاهرة، أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم العلاقات المشتركة بين مصر وأمريكا، لافتا إلى أن أمريكا مستمرة في بحث آليات دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر.



وأضاف كوهين، في كلمته خلال منتدى مستقبل الرخاء بين مصر والولايات، الذي تعقده غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي اليوم أنه بدأ عمله في مصر، أمس، لذا من الصعب الحديث كثيرًا عن أي تفاصيل الآن، لكن مصر شريك مهما في المنطقة للولايات المتحدة.



وأكد: "نحن مستمرون في تعزيز وتوطيد العلاقات المشتركة، ومن الجيد أن أبدأ عملي بالقاهرة تزامنا مع إطلاق حوار موسع بين البلدين من أجل تعزيز الاستثمار والتجارة.