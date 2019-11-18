ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقام في إسرائيل.. ميسي يقود الأرجنتين في ودية أوروجواي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:00 م
ليونيل ميسي قائد
ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد ليونيل سكالوني ، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ، مشاركة ليونيل ميسي قائد المنتخب ، وسيرجيو أجويرو في ودية راقصي التانجو اليوم أمام منتخب أوروجواي.

ومن المنتظر أن تقام مباراة ودية بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي في إسرائيل في التاسعة والربع من مساء اليوم.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية :"لم أستقر على التشكيل الأساسي للمباراة ، أريد أن أرى فريقًا جديدًا ، ميسي وأجويرو سيشاركا في ودية الأوروجواي، لا يمكنني أن أفصح عن أي شيء آخر ."

وأضاف سكالوني:" منتخب أوروجواي واحد من أفضل المنتخبات على مستوى العالم ، لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين الصغار ، ويجب أن أبدي إعجابي بأوسكار تباريز المدير الفني لهم ."

يذكر أن منتخب الأرجنتنين قد فاز على منتخب البرازيل في مباراة السوبر كلاسيكو بهدف نظيف ، أحرزه ليونيل ميسي ، والتي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمة عالمية على أرض سعودية.. البرازيل تتحدى الأرجنتين في الرياض

رغم قصف غزة.. ميسي في إسرائيل لهذا السبب

ميسي ينشر صورة مع صديقه تركي آل الشيخ

تزامنا مع القصف الصهيوني ضد غزة.. ميسي يستعد للسفر إلى إسرائيل

لحظة وصول ميسي وفريق الأرجنتين إلى إسرائيل .. فيديو

منتخب الأرجنتين يصل الأراضي المحتلة لـ مواجهة أوروجواي ودياً

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. حقيقة وصية هيثم زكي وتبرعه بـ 50 مليون جنيه.. أول رد لـ صابرين بعد خلعها الحجاب

حكاية سرقة رأس نفرتيتي وتواجده ببرلين.. فيديو

تصفيات أمم أفريقيا 2021 .. موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

الشيخ جابر مبارك الصباح يعتذر لـ أمير الكويت عن عدم قبول منصب رئيس الوزراء

الأرصاد تحذر .. أمطار وشبورة كثيفة في هذه الأماكن

بـ بنطلون جلد .. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شبابية .. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تنتقم من زوجها بأغرب طريقة.. شاهد ماذا فعلت

بين الجرأة والأناقة.. شاهد إطلالات زوجات النجوم خلال الأسبوع