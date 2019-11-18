تقام في إسرائيل.. ميسي يقود الأرجنتين في ودية أوروجواي

أكد ليونيل سكالوني ، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ، مشاركة ليونيل ميسي قائد المنتخب ، وسيرجيو أجويرو في ودية راقصي التانجو اليوم أمام منتخب أوروجواي.



ومن المنتظر أن تقام مباراة ودية بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي في إسرائيل في التاسعة والربع من مساء اليوم.



وقال سكالوني في تصريحات صحفية :"لم أستقر على التشكيل الأساسي للمباراة ، أريد أن أرى فريقًا جديدًا ، ميسي وأجويرو سيشاركا في ودية الأوروجواي، لا يمكنني أن أفصح عن أي شيء آخر ."



وأضاف سكالوني:" منتخب أوروجواي واحد من أفضل المنتخبات على مستوى العالم ، لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين الصغار ، ويجب أن أبدي إعجابي بأوسكار تباريز المدير الفني لهم ."



يذكر أن منتخب الأرجنتنين قد فاز على منتخب البرازيل في مباراة السوبر كلاسيكو بهدف نظيف ، أحرزه ليونيل ميسي ، والتي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.