رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض دكان الفرحة

افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، بالتعاون مع اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، معرض دكان الفرحة بجامعة عين شمس.



وصرحت منال صالح الرئيس التنفيذى لبنك الكساء المصرى بأن الملابس يتم جمعها عن طريق تبرع أصحاب المصانع والمحال التجارية ويتم ضبط الملابس وترتيبها وتجهيزها للعرض على الطلاب فى أسرع وقت.



ويهدف المعرض إلى توزيع ربع مليون قطعة ملابس مجانية على طلاب الجامعة خاصة طلاب المدينة الجامعية.