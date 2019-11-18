فيديوجراف| ممالك النار يثير ضجة كبيرة

تصدر مسلسل ممالك النار مؤشر البحث جوجل بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى من المسلسل.



يشارك في بطولة المسلسل خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، وعدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا، والمسلسل من تأليف المصرى محمد سليمان عبد الملك.



ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن المسلسل وتفاصيل الحلقة الأولى يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.