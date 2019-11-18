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أخبار البلد

الفلاحين تحذر: زيادة متبقيات الأدوية والمبيدات بالأغذية جريمة لا يعاقب عليها القانون

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:36 م
متبقيات الادويه والمبيدات
متبقيات الادويه والمبيدات بالأغذية
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة تقوم بجهود من أجل سلامة الغذاء النباتي والحيواني، بزيادة قدرة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ليفحص يوميا نحو 1000 عينة وتزويد المعمل بأحدث الأجهزة.

وأشار أبو صدام، إلي أنه وحتي لو تم اكتشاف متبقيات أدوية أو مبيدات بمعدل غير مسموح به، فإنه لا يوجد تشريع يسمح بإعدام هذه الأغذية أو عقوبة للمتسبب فيها.

وأضاف أبوصدام، أن استخدام المبيدات للمحاصيل الزراعية والادوية البيطرية للمواشي والدواجن والأسماك يتم بصورة عشوائية، لافتا إلي أنه ورغم صعوبة الاستغناء عن رش المحاصيل الزراعية أو علاج الحيوانات بالأدوية وفوائدها في القضاء علي الحشرات والأمراض إلا أن تقنين هذه العمليات أمر ضروري من حيث النوعية والكمية والتوقيت المناسب لذلك.

وأضاف أن مصر تستهلك 10 آلاف طن مبيدات لرش المحاصيل الزراعية سنويا وتنتج نحو 34 مليون طن من الخضراوات والفواكه بخلاف الأدوية والمضادات الحيوية التي تحقن بها المواشي والدواجن.

وأن وجود متبقيات دوائية أكثر من المسموح به، قد تصيب المواطنين بأمراض خطيرة، مما يوجب اتخاذ خطوات تشريعية لتقنين هذا الوضع وتجريم استخدامها إلا للضرورة القصوى وطبقا للكميات الموصي بها عالميا لصعوبة اكتشافها من قبل المستهلكين، حيث يؤدي تناول الإنسان الغذاء الذي به متبقيات مبيدات أو أدوية لأمراض خطيرة.

وطالب "نقيب الفلاحين" الحكومة ومجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم ودورهم الرقابي والتشريعي لحماية المستهلكين من هذا الخطر وتحديد مدة آمنة لطرح المنتجات الزراعية بعد رشها بالمبيدات، وكذا طرح المنتجات الحيوانية بعد العلاج ومتابعة المنتجات قبل طرحها بالأسواق وبعد طرحها وأن يعامل المنتج الزراعي بالسوق المحلي نفس المعاملة التي يتعامل بها المنتج عند تصديره.

كما ناشد عبدالرحمن بإضافة مواد تعليمية للمدارس والكليات الزراعية لتخريج دفعات من الطلبة قادرة علي رش المبيدات الزراعية بطرق آمنة وزيادة نسبة المتعلمين بهذا المجال الذي بات ضرورة يصعب الاستغناء عنها ومرض يتحتم علينا الشفاء منه.
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