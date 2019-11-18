بعد وفاة الأب وسجن الأم.. تفاصيل مأساة طفلة بلبيس على يد خالتها | صور



البداية ترويها الطفلة



خالتي ضربتني وحرقتني بالمعلقة ورمتني في الشارع حتي أنني لم أقدر علي الحركة وناس هما اللي دخلوني المستشفي علشان أتعالج وربنا يشفيني، فيما سادت حالة من التعاطف الشديد فور دخولها مستشفى بلبيس العام مصابة بكدمات وحروق بأماكن متفرقة بالجسد مما جعل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية ومديرية التضامن الاجتماعي وأمن الشرقية يتحركان بسرعة عاجلة للوقوف حول أسباب إصابة الطفلة الصغيرة وتقديم جميع المساعدات اللازمة.



تحرك فوري من أمن الشرقية وضبط الخالة



البداية عندما استقبل مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية طفلة، بها آثار تعذيب بالعينين وجميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى عدم قدرتها علي تحريك يديها اليمني وتم إخطار النيابة العامة بمركز بلبيس واتخاذ الإجراء القانوني نحو الطفلة.



تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفي بلبيس العام، يفيد بوصول طفلة عمرها 5 سنوات، وبها أثار تعذيب بطريقة وحشية، بالعينين والساقين وجميع أنحاء الجسم، وتم وضعها بقسم الإستقبال.



فيما أكد أحد الأشخاص الذي تواجد مع الطفلة، أن أحد الأهالي وجدها في أحد الأماكن بمدينة بلبيس، تبكي وتم نقلها إلى المستشفى، وأن الطفلة أكدت له أن من قامت بتعذيبها إحدي قريباتها.



فيما تمكن رجال مديرية أمن الشرقية من ضبط خالتها وتدعي "نورا" وتم عرضها علي النيابة العامة بمركز بلبيس والتي قررت حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



صحة الشرقية تقدم العلاج اللازم للطفلة فورا



كلف الدكتور "هشام مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية د هشام شوقى مسعود يكلف د عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة والعاجلة لمتابعة حالة الطفلة هبة أحمد مصطفى ٩ سنوات من حى النادى ببلبيس التى تعانى من تجمع دموى حول العين، واشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وآثار حروق سطحية متفرقة، نتيجة ادعاء تعدى من آخرين، حيث توجه على الفور د عصام فرحات للمستشفى والتقى بمدير المستشفى د. أبوالفتوح عياد ونائبه د. محمد ابو لبن ود. ضياء عبدالراضى ود. محمد عبدالمنعم أخصائى جراحة ود. إيمان محمد إخصائية أطفال ود. محمد ابراهيم عظام د. احمد حسن اخصائى اشعة، حيث تم عمل كشف طبى شامل للطفلة وعمل أشعة عادية على عظام الترقوة اليمنى والساعدين وأشعة تليفزيونية على البطن وأشعة مقطعية على المخ، وأوضحت التقارير عدم وجود كسور أو نزيف بالبطن أو المخ وتم عمل تحاليل كاملة صورة دم ووظائف كبد ووظائف كلى، وتبين أنها تعانى من نقص شديد بنسبة الهيموجلوبين وتم حجز الحالة بالعناية المتوسطة تحت الملاحظة.

لم تكن تعلم الطفلة "هبة" والتي لم يتعد عمرها عدد أصابع اليد أن القدر يخبئ لها من المصاعب ما لا يتحمله الرجل الشديد فمنذ أن فتحت عينيها علي الحياة لم تجد الأب السند بجوارها، ولكنها وجدته متوفي لتعيش مع والدتها التي دخلت السجن هي الأخري لتواجه وحدها مصاعب الحياة وتنتقل لتعيش مع خالتها التي بدأت فصولا كثيرة من التعذيب والضرب والتنكيل للطفلة الصغيرة.