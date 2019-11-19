ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حقوق إنسان البرلمان تستكمل مناقشة طلبات الإحاطة حول مشاكل المواطنين اليوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
لجنة حقوق الانسان
لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
قالت النائبة مارجريت عازر ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن اللجنة ستستكمل خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فى المحافظات.

وأشارت عازر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة متعلقة بقضايا حقوق الإنسان فى مجالات التعليم والصحة والبيئة والإسكان والأسرة

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء قبل الماضى، إلقاء عدد من النواب، بيانات عاجلة حول مشكلات المواطنين، فيما استعرضوا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات قطاع البريد والاتصالات.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بـ هاف ستومك | دوللى شاهين تتألق بإطلالة رياضية جريئة

غضب عربى.. فيلم سعودى يفتتح مهرجانا فى إسرائيل

سكن الأرملة .. موقف الشرع من وجود منزلين لها في العدة

بـ جاكيت جلد مثقوب.. رضوى الشربيني تظهر بـ إطلالة غريبة على إنستجرام

مجموعة مصر .. كينيا تتعادل مع توجو 1/1 فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

كيف احتفل ابناء أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما ؟.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جاكيت جلد مثقوب.. رضوى الشربيني تظهر بـ إطلالة غريبة على إنستجرام

فورد موستنج ماخ اي SUV الكهربائية تكشف عن نفسها رسميا.. صور

تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم لقيادة السائقين