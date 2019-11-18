شعبة السيراميك: ليبيا استحوذت على 38 مليون دولار من إجمالي قيمة صادرات القطاع

أكد رؤوف عبد الله عضو شعبة السراميك باتحاد الصناعات أن القرار الليبى بمنع دخول السيراميك المصرى برا والاكتفاء بحرا، سوف يؤدى إلى تكبد صادراتنا لليبيا مبالغ طائلة، وهو ما سيؤدى إلى زيادة أسعار السيراميك المصرى بالسوق الليبي، ويضعف قدرته التنافسية أمام المنتجات المثلية من الدول الأخرى.
وأضاف عبد الله فى تصريحات ل"صدى البلد"، أنه على الحكومة المصرية التواصل مع نظراتها الليبية لإلغاء القرار، لافتا إلى أن ليبيا تعد أحد أهم الأسواق الرئيسة للسيراميك المصري، حيث تصل حجم صادراتنا من السيراميك للسوق الليبية نحو 38 مليون دولار بالنصف الأول من 2019 من إجمالى 112 مليون دولار صادرات مصر من السيراميك.
ولفت إلى أن حجم الإنتاج المصري من السيراميك بلغ 240 مليون متر مربع سنويا، موضحا أن أهم الأسواق التصديرية للسيراميك هى إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا وليبيا.
وأضاف عبد الله فى تصريحات ل"صدى البلد"، أنه على الحكومة المصرية التواصل مع نظراتها الليبية لإلغاء القرار، لافتا إلى أن ليبيا تعد أحد أهم الأسواق الرئيسة للسيراميك المصري، حيث تصل حجم صادراتنا من السيراميك للسوق الليبية نحو 38 مليون دولار بالنصف الأول من 2019 من إجمالى 112 مليون دولار صادرات مصر من السيراميك.
ولفت إلى أن حجم الإنتاج المصري من السيراميك بلغ 240 مليون متر مربع سنويا، موضحا أن أهم الأسواق التصديرية للسيراميك هى إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا وليبيا.