ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شعبة السيراميك: ليبيا استحوذت على 38 مليون دولار من إجمالي قيمة صادرات القطاع

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:00 م
ولاء عبد الكريم
أكد رؤوف عبد الله عضو شعبة السراميك باتحاد الصناعات أن القرار الليبى بمنع دخول السيراميك المصرى برا والاكتفاء بحرا، سوف يؤدى إلى تكبد صادراتنا لليبيا مبالغ طائلة، وهو ما سيؤدى إلى زيادة أسعار السيراميك المصرى بالسوق الليبي، ويضعف قدرته التنافسية أمام المنتجات المثلية من الدول الأخرى.

وأضاف عبد الله فى تصريحات ل"صدى البلد"، أنه على الحكومة المصرية التواصل مع نظراتها الليبية لإلغاء القرار، لافتا إلى أن ليبيا تعد أحد أهم الأسواق الرئيسة للسيراميك المصري، حيث تصل حجم صادراتنا من السيراميك للسوق الليبية نحو 38 مليون دولار بالنصف الأول من 2019 من إجمالى 112 مليون دولار صادرات مصر من السيراميك.

ولفت إلى أن حجم الإنتاج المصري من السيراميك بلغ 240 مليون متر مربع سنويا، موضحا أن أهم الأسواق التصديرية للسيراميك هى إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا وليبيا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بزيادة 35% .. ارتفاع صادرات مصر الى أمريكا لـ 2489 مليون دولار خلال 9 أشهر

شعبة السيراميك تخاطب وزير الصناعة لسرعة حل أزمة التصدير إلى ليبيا

شعبة السيراميك: مذكرة للصناعة لسرعة التدخل لحل مشكلة منع ليبيا الاستيراد من مصر برا

لماذا منعت السلطات الليبية دخول السيراميك المصري لأسواقها برا

ترشيحاتنا

بـ بنطلون جلد .. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم

بين الجرأة والأناقة.. شاهد إطلالات زوجات النجوم خلال الأسبوع

الموت لـ خامنئي.. سيدة إيرانية تتحدى النظام وتخلع الحجاب في المظاهرات.. فيديو

تضمّن عقوبات على الزي غير المحتشم .. عبد العال يشن هجوما على مشروع قانون الذوق العام

بعد نصف قرن في بلاط أمير الكويت.. جابر المبارك رئيس حكومة يبحث عن إبراء ذمته

حكم جمع الصلوات في نهاية اليوم .. الإفتاء ترد | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موظف بنك يقتحم منزل عميل مسن عمره 78 عاما لسرقته.. وهذا ما حدث له

بـ 5 اختلافات.. اعرف الفرق بين البرد والأنفلونزا

بـ بنطلون ليجن.. داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة