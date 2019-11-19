دينية البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف.. اليوم

قال النائب شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان إن اللجنة تستكمل خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بناء المساجد وفرشها فى المحافظات.



كما أشار الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش أيضا خلال إجتماعها مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة.



وكانت قد شهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء قبل الماضى، إلقاء عدد من النواب، بيانات عاجلة حول مشكلات المواطنين، فيما استعرضوا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات قطاع البريد والاتصالات.