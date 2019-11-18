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فن

شعر زهري وإطلالة جريئة .. أحدث ظهور لـ ليدي جاجا في عيد ميلاد أصدقائها

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:50 م
ليدي جاجا
ليدي جاجا
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شروق ابراهيم
نشرت النجمة العالمية ليدي جاجا صورة عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء حضورها حفل زفاف أحد أصدقائها المقربين.

وظهرت ليدي جاجا بـ لوك جديد معتمد على فستان زهري مكشوف من الساق وتغير لون شعرها إلى فوشيا، بعد اعتمادها على الشعر الأشقر لسنوات عديدة.

كانت ليدي جاجا أطلقت منذ أشهر قليلة خط مستحضرات تجميل يحمل اسم Haus Laboratories.

يشار إلى أن ليدي جاجا حصدت جائزة افضل اغنية اصلية shallow من فيلم a star is born في حفل الأوسكار الـ 91.
شعر زهري وإطلالة جريئة .. أحدث ظهور لـ ليدي جاجا في عيد ميلاد أصدقائها
شعر زهري وإطلالة جريئة .. أحدث ظهور لـ ليدي جاجا في عيد ميلاد أصدقائها
شعر زهري وإطلالة جريئة .. أحدث ظهور لـ ليدي جاجا في عيد ميلاد أصدقائها
شعر زهري وإطلالة جريئة .. أحدث ظهور لـ ليدي جاجا في عيد ميلاد أصدقائها
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