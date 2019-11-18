رقصت به مع جون ترافولتا.. عرض فستان الأميرة ديانا في البيت الأبيض بسعر خرافي

يتذكر محبو الأميرة الراحلة ديانا دائما، رقصتها المميزة والشهيرة التي تألقت خلالها بفستان أزرق أنيق يعد من أشهر فساتين ديانا على الإطلاق، وذلك في عام 1985 حين طلب النجم جون ترافولتا الرقص مع الأميرة.



وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فإنه من المقرر عرض فستان الأميرة ديانا في هذه الليلة، في البيت الأبيض بسعر خيالي يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، أي حوالي 453 ألف دولار.



وبعد الليلة التي رقصت فيها الأميرة ديانا مع جون ترافولتا، ارتدت نفس الفستان أربع مرات في مناسبات ملكية مختلفة، منها زيارة دولة للنمسا في عام 1986 وليلة في دار الأوبرا الملكية في عام 1991.