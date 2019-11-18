أغني 5 دول في 2019 .. و ثلاثة دول عربية في المقدمة

بمرور الوقت تحاول بلدان أن تصل إلى نجاحات إقتصادية عظيمة ، و تختلف من بلد لآخر ، إلا أن هناك بلاد أثبت حكامها أن القيادة الحكيمة تنعكس على الإقتصاد و إنتعاش الحياة في البلاد و أن هناك بعض الدول النامية التي تعاني من أزمات اقتصادية أثبتت قوتها و صلابتها و واجهت أزمتها و نجحت في منافسة الدول الإقتصادية الناجحة .



وفقا لما ورد في موقع "LOLWOT" ، في فائمة ظهرت فيها بعض الدول النامية التي لم يتخيل أحد أن تظهر في الساحة الإقتصادية بأي طريقة و لكنها فاجئت الجميع في عام 2019 و انتعش اقتصادها بشكل واضح .



و في السطور التالية قائمة بأسماء البلدان التي نجحت في الظهور ع الساحة و تمكنت حكوماتها من إثبات جدراتها في إنعاش إقتصادها :



-المملكة العربية السعودية



-سويسرا



-الولايات المتحدة الأمريكية



-الإمارات



-الكويت



-سنغافورة



