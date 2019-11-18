ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أغني 5 دول في 2019 .. و ثلاثة دول عربية في المقدمة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
بمرور الوقت تحاول بلدان أن تصل إلى نجاحات إقتصادية عظيمة ، و تختلف من بلد لآخر ، إلا أن هناك بلاد أثبت حكامها أن القيادة الحكيمة تنعكس على الإقتصاد و إنتعاش الحياة في البلاد و أن هناك بعض الدول النامية التي تعاني من أزمات اقتصادية أثبتت قوتها و صلابتها و واجهت أزمتها و نجحت في منافسة الدول الإقتصادية الناجحة .

وفقا لما ورد في موقع "LOLWOT" ، في فائمة ظهرت فيها بعض الدول النامية التي لم يتخيل أحد أن تظهر في الساحة الإقتصادية بأي طريقة و لكنها فاجئت الجميع في عام 2019 و انتعش اقتصادها بشكل واضح .

و في السطور التالية قائمة بأسماء البلدان التي نجحت في الظهور ع الساحة و تمكنت حكوماتها من إثبات جدراتها في إنعاش إقتصادها :

-المملكة العربية السعودية

-سويسرا

-الولايات المتحدة الأمريكية

-الإمارات

-الكويت

-سنغافورة

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جل الشعر واللبان.. أغرب المحظورات حول العالم

ترشيحاتنا

مبهجة وعاشقة للموضة.. صور تكشف إطلالات نسرين إمام فى عيد ميلادها

غير ملتزم بالصلاة وأخاف غضب الله.. الإفتاء تنصحه بهذا الأمر

أي موظف هيعمل غلطه هيترفد.. وزير الكهرباء يزف بشرى بشأن برنامج القراءة الموحد للعدادات

الأرصاد تحذر .. أمطار وشبورة كثيفة في هذه الأماكن

الحكم على رانيا يوسف في سب خالد يوسف 30 نوفمبر

شاهد.. تسريب صور ومواصفات فورد موستانج Mach-E الجديدة كليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه الصرف الصحى تغرق فصلا وفناء مدرسة بقليوب.. صور

رقصت به مع جون ترافولتا.. عرض فستان الأميرة ديانا في البيت الأبيض بسعر خرافي

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة وايت صوص بالمشروم وشوربة طماطم