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أخبار العالم

مليشيات الحوثي تعدم اثنين من مسلحيها لرفضهما التقدم إلى جبهات القتال

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
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أ ش أ
ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن قياديًا حوثيًا أعدم اثنين من عناصر المليشيات بمحافظة إب؛ لعدم تنفيذهما أوامره بالتقدم للقتال في الخطوط الأمامية في جبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع .

وأوضحت المصادر - وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين - أن القيادي الحوثي استدعى المسلحَين إلى إحدى العبَّارات للتحقيق والاستجواب، ثم باشر بإطلاق النار عليهما، فيما انسحب باقي المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب باتجاه مدينة إب، لتنشب اشتباكات أُصيب خلالها عشرات المسلحين.
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