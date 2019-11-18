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محافظات

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حق الشعب.. إزالة 2404 حالات تعد على أملاك الدولة في المنيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:28 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تواصل محافظة المنيا جهودها في تنفيذ الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أنه تم إزالة واسترداد 411 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم السابع من الموجة منها 180 حالة إزالة تعد بالبناء بمساحات 23512 مترا مربعا، و231 حالة إزالة زراعة على مساحة 69561 فدانا و17 قيراطا، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة إلى 2404 حالات، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.

أضاف المحافظ أنه تم التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الرابعة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة، والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات، حالات التقنين الحاصلة على أذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد، الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة بالإضافة إلى الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظة.
حق الشعب.. إزالة 2404 حالات تعد على أملاك الدولة في المنيا
حق الشعب.. إزالة 2404 حالات تعد على أملاك الدولة في المنيا
حق الشعب.. إزالة 2404 حالات تعد على أملاك الدولة في المنيا
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