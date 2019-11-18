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رياضة

ميتشو يؤجل قراره بشأن الراحلين عن الزمالك

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:25 م
الصربي ميتشو مدرب
الصربي ميتشو مدرب الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
استقر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تأجيل تقريره إلى الإدارة بشأن اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب رغبته في الانتظار لنهاية شهر ديسمبر المقبل بسبب عدم حصول بعض اللاعبين على فرصتهم حتى الآن والصبر حتى الرمق الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

ويرى المدرب أن الأفضل عدم التسرع أو ظلم بعض اللاعبين قبل مشاركتهم وحصولهم على فرصتهم داخل المستطيل الأخضر في ظل حاجته لكل اللاعبين بسبب ضغط اللقاءات بعد استئناف مباريات الدوري ومسابقة دوري أبطال أفريقيا، والحاجة لكل اللاعبين تحسبًا لغياب العناصر الأساسية للإيقاف أو الإصابة.
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