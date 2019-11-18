ميتشو يؤجل قراره بشأن الراحلين عن الزمالك

استقر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تأجيل تقريره إلى الإدارة بشأن اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب رغبته في الانتظار لنهاية شهر ديسمبر المقبل بسبب عدم حصول بعض اللاعبين على فرصتهم حتى الآن والصبر حتى الرمق الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.



