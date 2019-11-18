افتتاح معرض الكتاب بجامعة أسيوط

افتتح صباح اليوم، الاثنين، معرض الكتاب بجامعة ، والذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج علي، وحضر الافتتاح د. طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ومحمد الفقي رئيس قطاع التسويق بهيئة الكتاب، ود.أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ود. مصطفى شعيب مدير عام خدمات الجامعة، وخالد عارف مدير عام مكتبات الجامعة، وعرفة علاء الدين مدير عام المدن الجامعية.



ومن جانبه أشاد الجمال بالمعرض والمجهود الذي تبذله وزارة الثقافة من خلال المعارض التي تتوسع فيها الهيئة المصرية العامة للكتاب.



يضم المعرض أكثر من 3 آلاف عنوان من إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى أحدث إصدارات كتب مكتبة الأسرة ويستمر حتى 28 نوفمبر الجارى.