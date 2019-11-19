اقتصادية النواب: انخفاض أسعار الدواجن واللحوم المستوردة والأجهزة الكهربائية

كشف النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن تخفيض أسعار السيارات المستوردة من الصين وكوريا واليابان وأمريكا موديل 2018 و2019 إلى 10 % خلال شهر يناير من العام المقبل فى حالة ثبات أسعار الدولار عند 16.16 جنيه وهى شيفروليه الكورى والجيب الأمريكانى والشيرى الصينية والهيونداى الكورى والجيلى الصينى والتويوتا والهوندا والنيسان اليابانى.



وقال الجوهري فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه من المتوقع بعد إعلان وزارة التموين عن تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية وهى والسكر والزيت والأرز والدقيق أن تنخفض أسعار السلع المستوردة من الخارج خلال الفترة القادمة، خاصة السلع التى بها تنافسية شديدة.



وتوقع الجوهرى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن المستوردة خلال شهر ديسمبر المقبل، مع استمرار الانخفاض التدريجي لسعر الدولار فى السوق.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية المستوردة من الخارج بالدولار والألومنيوم المستورد من تركيا والسيراميك البروسلين المستورد والغسالات والثلاجات المستوردة من الصين، فى حالة استمرار ثبات أسعار الدولار عند 16.16 جنيه وخفض سعر الفائدة، مما سيكون له تأثير على تكلفة الإنتاج.



وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تخفيض أسعار 4 سلع تموينية اساسية، اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ 8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلًا 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز ليصبح 8 بدلًا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.



ومن ناحية أخرى أكد المصيلحي توافر الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية حيث يكفي القمح 5 أشهر، والسكر يكفي لمدة 5.8 شهر، والزيت 3.4 شهر، والأرز 3 أشهر.



كما وجه المصيلحي الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.

