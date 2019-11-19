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ديني

سكن الأرملة .. موقف الشرع من وجود منزلين لها في العدة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:03 ص
سكن الأرملة .. موقف
سكن الأرملة .. موقف الشرع من وجود منزلين لها في العدة
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محمد شحتة
سكن الأرملة .. إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا من يوم وفاة الزوج، ما لم تكن حاملًا، لقوله – تعالى-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»،( سورة البقرة: الآية 234).

سكن الأرملة مع أهلها
يجوز للمرأة الأرملة الخروج من بيتها في فترة العِدة، لقضاء حوائجها والعمل، وزيارة الأقارب في ظروف المرض والشدائد، بشرط أن تبيت في المسكن التي تعتد فيه.

والأرملة إذا كانت تمتلك منزلين في الإسكندرية والقاهرة، وأخبرت بالوفاة وهي في الإسكندرية فيحق لها أن تقيم فترة عدتها في الإسكندرية أو تنقل إلى القاهرة لو خافت على نفسها، لتكون قريبة من أهلها بشرط ألا تتنقل في فترة العدة بين المنزلين فتختار أيهما وتمكث فيه.

فترة العدة للأرملة
إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا من يوم وفاة الزوج، ما لم تكن حاملًا، لقوله – تعالى-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»،( سورة البقرة: الآية 234).

وتجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .

حكم خروج الأرملة لتوصيل أبنائها للمدارس في فترة العدة
لا مانع لها من توصيل أبنائها إلى مدارسهم، أو الذهاب بهم إلى الطبيب في حالة مرضهم، وكذلك لا مانع من ذهابها إلى العمل أو الذهاب إلى الطبيب إذا مرضت، فكل هذه الأمور جائزة، حتى إنه يمكنها زيارة مريض ومواساته، وكل هذا جائز شريطة أن تبيت في بيتها، بمعنى أنه مع أذان العشاء ينبغي أن تكون في بيت زوجها المتوفى، كي تبيت في بيتها، وبالنسبة لمستحقاتها المالية فللمرأة الأرملة ثمن تركة الزوج المتوفي، لأنه واضح من السؤال أن لديها أبناء.

خروج الأرملة فترة العدة
ينبغي على الأرملة المعتدة من الوفاة أن تمكث في بيت الزوجية الذي مات فيه الزوج أربعة أشهر وعشرا ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة أو شراء ما يلزمها أو الكشف على مرض وعليها أن تبيت في بيت الزوجية.

ويجوز لها أن تغير مقر السكن إذا كانت هناك ضرورة مانعة للعيش في سكن الزوجية الذي مات فيه الزوج وهذا إذا كانت هناك احتمالية وقوع الضرر من العيش فيه فلها أن تغيره.

الزينة الممنوعة على الأرملة
الزينة الممنوعة على المرأة الأرملة التي تُوفِّي عنها زوجها، هي الحلي والتزين وبشكل عام لبس كل ما يفتن به الرجال مثل المكياج واللباس الملون.

المرأة الأرملة ممنوعة من لبس كل ما يجعلها مرغوبة من الرجال وذلك في فترة العدة لأن هذه الفترة معروف أنها مرحلة حزن على فقيد عزيز وهو الزوج.
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